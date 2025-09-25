NTV.COM.TR

Fenerbahçe maçı sonrası Hırvatistan'da bayram havası: "Türk çorbasını şık bir şekilde yudumladı"

Hırvatistan basını, Dinamo Zagreb'in Fenerbahçe karşısında aldığı 3-1'lik galibiyeti yorumladı.

, UEFA Avrupa Ligi lig etabı ilk hafta maçında Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e konuk oldu.

Maksimir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 3-1'lik yenilgisiyle sonuçlandı.

Bu skorla birlikte , Avrupa'da sezona puansız bir başlangıç yaptı.

Hırvat basını, Dinamo Zagreb'in Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyete övgüler yağdırdı.

İşte öne çıkanlar:

"TAMAMEN HAK ETTİĞİ BİR GALİBİYET"

Sportnet: "Dinamo, Avrupa'da harika bir başlangıç yaptı. Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden ve mükemmel bir oyunla 3-1 kazanan Dinamo, tamamen hak ettiği bir galibiyet aldı. Beljo'nun iki golü galibiyetin kapısını aralarken, Bakrar da galibiyeti perçimledi."

Fenerbahçe maçı sonrası Hırvatistan'da bayram havası: "Türk çorbasını şık bir şekilde yudumladı" - 1 Dinamo Zagreb takımı, Fenerbahçe karşısında atılan golün sevincini böyle yaşadı.

"BÜYÜK ŞEYLERİN SİNYALİNİ VERDİ"

Gol: "Mavi-beyazlıların Avrupa havası: Dinamo, 'yi ezdi ve büyük şeylerin sinyalini verdi."

Fenerbahçe maçı sonrası Hırvatistan'da bayram havası: "Türk çorbasını şık bir şekilde yudumladı" - 2 Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu, rakibiyle ikili mücadele halinde.

"DINAMO GALİBİYETİ KUTLUYOR"

HNS: "Dinamo, Avrupa Ligi'nin açılış maçında 'ye karşı aldığı galibiyeti kutluyor. Dinamo Zagreb, konuk ettiği 'den 3 puanı aldı."

Fenerbahçe maçı sonrası Hırvatistan'da bayram havası: "Türk çorbasını şık bir şekilde yudumladı" - 3 Ev sahibi ekibin golü sonrası Fenerbahçe'de üzüntü, Dinamo Zagreb'de ise sevinç yaşandı.

"BÜYÜK DINAMO KAZANDI, MUHTEŞEM MAÇ!"

Telesport: "Büyük Dinamo, 'yi yendi! Maksimir'deki muhteşem maçta Dinamo, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 'yi mağlup etti."

Fenerbahçe maçı sonrası Hırvatistan'da bayram havası: "Türk çorbasını şık bir şekilde yudumladı" - 4 Beljo, Dinamo Zagreb'in ikinci golünü böyle kaydetti.

"TÜRK ÇORBASINI ŞIK BİR ŞEKİLDE YUDUMLADI"

Sportske: "Maviler "Türk çorbası"nı şık bir şekilde yudumladı."

