Fenerbahçe maçı sonrası ülke puanında son durum
Fenerbahçe-Benfica maçı sonrası ülke puanı güncellendi. İşte son durum ve ayrıntılar...
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Benfica ile 0-0 berabere kaldı.
Maç sonrası ülke puanı güncellendi. Türkiye'nin puanı beraberlik sonrası 43 bin 400 oldu.
Bugün oynanacak Samsunspor, Başakşehir ve Beşiktaş'ın Avrupa maçları sonrası ülke puanında değişim devam edebilir.
ÜLKE PUANINDA SON DURUM
1. İngiltere - 94.839
2. İtalya - 84.374
3. İspanya - 78.703
4. Almanya - 74.545
5. Fransa - 67.748
6. Hollanda - 61.283
7. Portekiz - 55.566
8. Belçika - 53.250
9. TÜRKİYE - 43.400
10. Çekya - 40.100
