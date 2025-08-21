NTV.COM.TR

Fenerbahçe maçı sonrası ülke puanında son durum

Fenerbahçe-Benfica maçı sonrası ülke puanı güncellendi. İşte son durum ve ayrıntılar...

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Benfica ile 0-0 berabere kaldı.

Maç sonrası ülke puanı güncellendi. Türkiye'nin puanı beraberlik sonrası 43 bin 400 oldu.

Bugün oynanacak Samsunspor, Başakşehir ve Beşiktaş'ın Avrupa maçları sonrası ülke puanında değişim devam edebilir.

ÜLKE PUANINDA SON DURUM

1. İngiltere - 94.839

2. İtalya - 84.374

3. İspanya - 78.703

4. Almanya - 74.545

5. Fransa - 67.748

6. Hollanda - 61.283

7. Portekiz - 55.566

8. Belçika - 53.250

9. TÜRKİYE - 43.400

10. Çekya - 40.100

Fenerbahçe maçı sonrası ülke puanında son durum - 1
