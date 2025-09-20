Fenerbahçe maçına biletsiz alım yaptı, tutuklandı: İki hafta önce Galatasaray'ın müsabakasında da olmuştu

Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan maçta biletsiz kişileri stadyuma soktuğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Chobani Stadı'nda 17 Eylül'deki Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor müsabakası öncesinde dış arama noktalarında gerçekleştirdiği kontrollerde maça "usulsüz olarak seyirci temini" yapıldığını belirledi.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda maça biletsiz kişileri aldığı belirlenen şüpheli A.K. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçundan tutuklandı.



Öte yandan, şüphelinin, biletsiz kişileri sahaya aldığı anlar stadyumun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde biletsiz seyircilerin kapıdan geçerek stada girmesi yer aldı.

GALATASARAY MAÇINDA DA OLMUŞTU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Galatasaray Spor Kulübü'nün, 30 Ağustos'ta RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında taşeron firma aracılığı ile güvenlik görevlisi olarak çalışan iki kişinin bileti olmayan şahısları usulsüz şekilde stadyuma soktuğu yönündeki şikayet üzerine inceleme yapmıştı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince incelenen güvenlik kamerası görüntülerinden, statta çalışan güvenlik görevlileri U.A. ve E.Z'nin usulsüz olarak stadyuma seyirci soktukları belirlenmişti.



Şüpheliler U.A. ve E.Z. ekiplerce gözaltına alınmıştı.



U.A'nın evinde yapılan aramalarda kendi adına düzenlenmiş akreditasyon kart, yetkisiz olarak düzenlenmiş 3 sahte akreditasyon kart, suça konu bilgi ve belge barındırabileceği değerlendirilen USB bellek ve telefon ele geçirilmişti.



Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.A. tutuklanırken, E.Z. adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.