Fenerbahçe maçına Hollandalı hakem

04.11.2025 14:13

Son Güncelleme: 04.11.2025 15:44

Anadolu Ajansı

Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçını Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında 6 Kasım Perşembe günü deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile oynayacağı mücadelede Hollandalı hakem Allard Lindhout düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre Lindhout'un yardımcılıklarını Hollanda Futbol Federasyonundan Rogier Honig ve Johan Balder yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hollandalı Jannick Van Der Laan olacak.
