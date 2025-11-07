Fenerbahçe maçında tepki çeken pankarta açıklama

UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında Fenerbahçe, Viktoria Plzen'e konuk oldu. Bu mücadele öncesi Victoria Plzen taraftarları "Türklerle savaş olmalı" yazılı pankart açtı.

Birçok Türk futbolsever sosyal medyada söz konusu pankarta tepki gösterdi.

Viktoria Plzen cephesi maç sonrası söz konusu pankartla ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu birebir 'Aslan Asker Şvayk' kitabından bir alıntıdır. Türk ile savaş olmalı dediğinde Türk'e karşı değil Türk ile savaş demektir. Aslında esprili bir yaklaşım savaş anlamı içermiyor. Bu, kitaptan bir alıntıdır. Üzerinde çok durmamak gerekir."