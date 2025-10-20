Fenerbahçe maçındaki penaltı ve kırmızı kart kararı doğru mu? Eski hakemler açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, puan kaybına izin vermedi.

Mücadelenin ardından yayıncı kuruluştaki eski hakemler Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım'dan oluşan Trio ekibi karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları yorumladı.



ANDERSON TALİSCA'NIN PENALTI BEKLEDİĞİ AN



Deniz Çoban: Böyle penaltı olmaz. Talisca penaltı almaya çalışıyor ama ikili mücadele.



Bülent Yıldırım: Bir ikili mücadele. Oyuncu şansını denemeye devam etti. Karşılıklı, futbol içinde bir ihlal söz konusu değil. Devam kararı doğru.



Bahattin Duran: Aldatmadan söz edemeyiz. Hakemin devam kararı doğru. Aldatma diyemeyiz buna.



FENERBAHÇE'NİN PENALTI KAZANDIĞI POZİSYON



Deniz Çoban: Fenerbahçeli oyuncu, bir önceki oyuncuyu geçerken aldığı darbeyle dengesi bozuluyor. Siz böyle gidip kayarsanız bu ihlaldir. Net bir penaltı. VAR doğru müdahaleyle doğru kararı verdiyor.



Bülent Yıldırım: Hakem devam dedi. Beden diliyle 'hayır' dedi. Sabit izleseydi kendisinin penaltı verebileceği fikrindeyim. Çok da iyi yere gelmiş. Hareketli yakalanmış ancak kaçırmış. Bu pozisyon penaltı. Dribling esnasında Nene ilk rakibinde sıyrılıyor, küçük bir temas, devam ediyor. Ardından Balkovec'in ayağı Nene'ye çarpıyor. VAR'ın çağırdığı ve gösterdiği açı soru işaretlerine sebep oldu. Balkovec biraz geriden her ne kadar topa uzansa da başarılı olamıyor. Topa teması yok. Nene'nin driblingini bozan kontrolsüz bir kayma. VAR'ı eleştireceğim nokta seçtiği açının yetersiz olduğu. Penaltı doğruydu. Net penaltı ve sarı kart.



Bahattin Duran: Net bir penaltı. Çünkü burada riski alan Balkovec. Topla hiçbir şekilde temas etmemiş. Riskli geliyor, topa teması yok. Riski almış ve gelmiş.