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Fenerbahçe maçını izlerken fenalaştı: Trabzonspor taraftarı yoğun bakımda

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dükkanında Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izlerken fenalaşarak hastaneye kaldırılan adamın beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

Fenerbahçe maçını izlerken fenalaştı: Trabzonspor taraftarı yoğun bakımda

Edinilen bilgilere göre, taraftarı Temel Keskin (48), kendisine ait terzi dükkanında ile Trabzonspor arasındaki derbi maçı izlemek için arkadaşları ile bir araya geldi.

Maçın 30. dakikasında aniden fenalaşan Keskin için dükkana ambulans çağrıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Keskin, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Keskin, Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Keskin'in yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

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