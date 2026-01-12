Fenerbahçe maçının stadyumu değişti
12.01.2026 14:08
Son Güncelleme: 12.01.2026 14:25
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe’nin Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynayacağı Türkiye Kupası maçı, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na alındı.
Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynayacağı maç Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na alındı.
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Ziraat Türkiye Kupası Grup karşılaşmamızın oynanacağı stat değişmiştir.
14 Ocak Çarşamba günü saat 20.30’da Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. ile oynayacağımız müsabaka, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacaktır."
Beyoğlu Yeni Çarşı-Fenerbahçe karşılaşmasında hakem Turgut Doman görev yapacak.
FENERBAHÇE'NİN KUPA YOLU
Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, ilk maçında kendi evinde Beşiktaş'a 2-1 mağlup olmuştu.
Sarı lacivertliler, Beyoğlu Yeni Çarşı'nın ardından üçüncü maçında sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak.