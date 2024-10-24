NTV.COM.TR

Fenerbahçe - Manchester United (Canlı anlatım)

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Manchester United'ı konuk etti.

Fenerbahçe - Manchester United (Canlı anlatım)
MAÇ SONUCU
Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

90. DAKİKA

Karşılaşmanın sonuna 5 dakika ilave süre eklendi.

79. DAKİKA

Fenerbahçe'de En Nesyri, Tadic ve Maxi’nin yerine İrfan Can, İsmail ve Dzeko oyunda.

61. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

  1. Fenerbahçe'de Osayi, yerini Becao'ya bıraktı.

60. DAKİKA - SARI KART

Osayi Samuel, Garnacho'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

59. DAKİKA - KIRMIZI KART

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, itirazları sonucunda kırmızı kart gördü.

49. DAKİKA - GOL!

Fenerbahçe, En Nesyri'nin golüyle skora denge sağladı.

İKİNCİ YARI 

Mücadelenin ikinci yarısı Manchester United'ın santrasıyla hareketlendi.

İLK YARI SONUCU

Karşılaşmanın ilk yarısı Manchester United'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

37. DAKİKA - ONANA'DAN ÜST ÜSTE KURTARIŞLAR

Andre Onana, Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin üst üste iki kafa vuruşunu da kurtardı. 

Fenerbahçe - Manchester United (Canlı anlatım) - 1

23. DAKİKA - GOLE YAKLAŞTI

Fenerbahçe'de Szymanski'nin ceza sahasında içeriye çevirdiği topta Tadic altıpasın önünde vuruşunu yaptı top savunmada kaldı.

21. DAKİKA - ŞUT DENEMESİ

Tadic'in ceza sahası dışından çektiği şut Onana'da kaldı.

15. DAKİKA - GOL

Manchester United, Christian Eriksen'in golüyle 1-0 öne geçti.

14. DAKİKA - SARI KART

Manchester United forması giyen Marcus Rashford, Sebastian Szymanski'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

6. DAKİKA - TOP YAN AĞLARDA KALDI

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel'in ceza sahasında içeriye çevirmeye çalıştığı top yan ağlarda kaldı.

CANLI ANLATIM

1' Mücadele Fenerbahçe'nin santrasıyla başladı

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında , teknik direktörü Jose Mourinho'nun eski takımı Manchester United'ı konuk ediyor.

İlk 2 maçında 4 puan toplayan 'de 6 eksik bulunuyor.

Tedavileri süren Oosterwolde ve Cengiz'in yanı sıra, UEFA listesinde olmayan Kostic, Oğuz, Levent ve Bartuğ forma giyemeyecek.

SİYAH BANT KARARI

Fenerbahçe, TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı nedeniyle sahaya siyah kol bantlarıyla çıktı.

ALTAY BAYINDIR’A ÇİÇEK VERİLDİ

Fenerbahçe’nin Manchester United ile Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynayacağı mücadele öncesinde 2019-2023 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen Altay Bayındır’a çiçek takdim edildi. 26 yaşındaki file bekçisi daha sonra tribünleri selamladı. Altay’ın tribünleri selamladığı anlarda sahaya giren küçük Fenerbahçe taraftarı, 26 yaşındaki kaleciye sarıldı.

İLK 11

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Mert, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri

Manchester United: Onana, Dalot, De Ligt, Lindelöf, Martínez, Ugarte, Eriksen, Rashford, Mazraoui, Garnacho, Zirkzee

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...