Fenerbahçe - Manchester United (Canlı anlatım)
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Manchester United'ı konuk etti.
90. DAKİKA
79. DAKİKA
61. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
- Fenerbahçe'de Osayi, yerini Becao'ya bıraktı.
60. DAKİKA - SARI KART
59. DAKİKA - KIRMIZI KART
49. DAKİKA - GOL!
İKİNCİ YARI
İLK YARI SONUCU
37. DAKİKA - ONANA'DAN ÜST ÜSTE KURTARIŞLAR
Andre Onana, Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin üst üste iki kafa vuruşunu da kurtardı.
23. DAKİKA - GOLE YAKLAŞTI
21. DAKİKA - ŞUT DENEMESİ
15. DAKİKA - GOL
14. DAKİKA - SARI KART
6. DAKİKA - TOP YAN AĞLARDA KALDI
CANLI ANLATIM
UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe, teknik direktörü Jose Mourinho'nun eski takımı Manchester United'ı konuk ediyor.
İlk 2 maçında 4 puan toplayan Fenerbahçe'de 6 eksik bulunuyor.
Tedavileri süren Oosterwolde ve Cengiz'in yanı sıra, UEFA listesinde olmayan Kostic, Oğuz, Levent ve Bartuğ forma giyemeyecek.
SİYAH BANT KARARI
Fenerbahçe, TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı nedeniyle sahaya siyah kol bantlarıyla çıktı.
ALTAY BAYINDIR’A ÇİÇEK VERİLDİ
Fenerbahçe’nin Manchester United ile Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynayacağı mücadele öncesinde 2019-2023 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen Altay Bayındır’a çiçek takdim edildi. 26 yaşındaki file bekçisi daha sonra tribünleri selamladı. Altay’ın tribünleri selamladığı anlarda sahaya giren küçük Fenerbahçe taraftarı, 26 yaşındaki kaleciye sarıldı.
İLK 11
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Mert, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri
Manchester United: Onana, Dalot, De Ligt, Lindelöf, Martínez, Ugarte, Eriksen, Rashford, Mazraoui, Garnacho, Zirkzee
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