Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Avrupa'da 7. karşılaşma
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup maçında sahasında İngiltere'nin dev kulübü Manchester United ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 2 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe, gruplarda 13. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, Manchester United'ı taraftarının önünde yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak ve gruplada üst sıralara yükselmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bu sezon yeni formatla oynanan UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında temsilcimiz Fenerbahçe bu hafta İngiliz ekibi Manchester United ile kritik bir maça çıkacak. Tarihinde 6. kez Manchester United ile karşılaşan Fenerbahçe, oynanan maçların 3'ünü galibiyet, 3'ünü ise mağlubiyetle tamamladı. Fenerbahçe 7. kez karşılaşacağı Manchester United'ı sahasında yenmek ve ikili rekabette üstün tarafa geçmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE-MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe-Manchester United maçı, 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00’da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
Kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE VE MANCHESTER UNİTED'IN 7. KARŞILAŞMASI
Fenerbahçe, bu hafta karşı karşıya geleceği Manchester United ile tarihinde 7. kez karşı karşıya gelecek.
Tarihte daha önce 6 kez karşılaşan iki takımın rekabetinde eşitlik var. 4 kez Şampiyonlar Ligi ve 2 kez Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelen iki takım 3'er galibiyet ve mağlubiyetle eşit durumda yer alıyor.
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ
Yeni format gereği dördü içeride dördü deplasmanda olmak üzere 8 takımla karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maç takvimi şöyle;
1. Hafta
26 Eylül Perşembe
19.45 Fenerbahçe 2-1 Union Saint-Gilloise
2. Hafta
3 Ekim Perşembe
22.00 Twente 1-1 Fenerbahçe
3. Hafta
24 Ekim Perşembe
22.00 Fenerbahçe - Manchester United
4. Hafta
7 Kasım Perşembe
23.00 Az Alkmaar - Fenerbahçe
5. Hafta
28 Kasım Perşembe
23.00 Slavia Prag - Fenerbahçe
6. Hafta
11 Aralık Çarşamba
18.30 Fenerbahçe - Athletic Bilbao
7. Hafta
23 Ocak Perşembe
20.45 Fenerbahçe - Lyon
8. Hafta
30 Ocak Perşembe
23.00 Midtjylland - Fenerbahçe
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