Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Avrupa'da 7. karşılaşma

Bu sezon yeni formatla oynanan UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında temsilcimiz Fenerbahçe bu hafta İngiliz ekibi Manchester United ile kritik bir maça çıkacak. Tarihinde 6. kez Manchester United ile karşılaşan Fenerbahçe, oynanan maçların 3'ünü galibiyet, 3'ünü ise mağlubiyetle tamamladı. Fenerbahçe 7. kez karşılaşacağı Manchester United'ı sahasında yenmek ve ikili rekabette üstün tarafa geçmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



FENERBAHÇE-MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?



Fenerbahçe-Manchester United maçı, 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00’da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.



Kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



FENERBAHÇE VE MANCHESTER UNİTED'IN 7. KARŞILAŞMASI



Fenerbahçe, bu hafta karşı karşıya geleceği Manchester United ile tarihinde 7. kez karşı karşıya gelecek.



Tarihte daha önce 6 kez karşılaşan iki takımın rekabetinde eşitlik var. 4 kez Şampiyonlar Ligi ve 2 kez Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelen iki takım 3'er galibiyet ve mağlubiyetle eşit durumda yer alıyor.

