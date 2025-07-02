Fenerbahçe, Marco Asensio'da sona yaklaştı: İşler değişti, bonservisiyle geliyor

Leverkusen'den Fenerbahçe'ye gelen Özek, ilk transferini Jhon Duran ile yapmak üzere... Al Nassr ve Duran ile anlaşmaya varan sarı - lacivertliler, oyuncuyu İstanbul'a getirmişti.

Süper Lig ve Avrupa'da geride kalan sezonu hayal kırıklığıyla geçiren Fenerbahçe , futbolda yeni bir yapılanmaya gitmiş ve sportif direktör Mario Branco'nun yerine Devin Özek'i getirmişti.

Kolombiyalı yıldızı kısa sürede açıklaması beklenen sarı - lacivertlilerin ikinci transferinin de Marco Asensio ya da Milan Skriniar olması öngörülüyor.



MOURINHO GÖRÜŞMÜŞTÜ

Marco Asensio için bir süredir hem PSG hem de oyuncu tarafıyla temaslarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho da devreye girmiş ve geçtiğimiz gün İspanyol yıldızla görüntülü bir görüşme gerçekleştirmişti.

PLAN DEĞİŞTİ: BONSERVİS



El Chiringuito'nun haberine göre ilk olarak görüşmelere kiralık transfer için başlayan sarı - lacivertliler, Asensio'yu bonservisiyle kadrosuna katmaya karar verdi.