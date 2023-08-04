Fenerbahçe-Maribor 3. ön eleme maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi'nde hedef galibiyet

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Slovenya ekibi Maribor'u ağırlayacak. 2. ön eleme turunda Zimbru ile karşılaşan Fenerbahçe ilk maçı 5-0, rövanş maçını ise 4-0 kazanarak rahat bir tur geçirmişti. Temsilcimizin sıradaki rakibi ise Maribor oldu. Peki, Fenerbahçe-Maribor 3. ön eleme maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



FENERBAHÇE-MARİBOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, 10 Ağustos Perşembe günü Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Maribor'la karşı karşıya gelecek.



Heyecan dolu mücadelenin saat bilgisi henüz belli olmadı fakat karşılaşmanın S Sport Plus ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

AVRUPA'DA 257. MAÇ



UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçında 10 Ağustos'ta Maribor takımını konuk edecek olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 257. mücadelesine çıkacak.



Son olarak Zimbru ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 97. galibiyetine imza attı.



Geride kalan 256 mücadelede 104 mağlubiyet ve 55 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, rakip fileleri 335 kez havalandırırken kalesinde ise 367 gol gördü. DJİKU VE EMRE MOR'UN TEDAVİSİNE DEVAM EDİLİYOR



Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli takım, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde çalıştı.



Dün oynanan Zimbru karşılaşmasında forma giyen oyuncular, yenilenme ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.



Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda çift kale maçla süren idman, taktiksel ve bireysel hazırlıklarla tamamlandı.



Sakatlıkları bulunan Emre Mor ile Alexander Djiku'nun tedavilerine devam edildi.



Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.