Fenerbahçe-Maribor maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin Avrupa maçı için geri sayım

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovenya ekibi Maribor ile karşılaşacak. Lüksemburg'un Differdange takımıyla ilk maçta 1-1 berabere kalan, rövanşta ise 4-3 kazanarak yoluna devam eden Slovenya temsilcisi Maribor, 3. eleme turunda temsilcimize rakip oldu. İşte, Fenerbahçe-Maribor maçı hakkında bilgiler...



FENERBAHÇE'NİN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?



Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda 10 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovenya'nın Maribor takımıyla mücadele edecek.



Müsabakada, İngiliz hakem Robert Jones düdük çalacak. UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 10 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadı'nda yapılacak maçı Jones yönetecek.



Jones'in yardımcılıklarını Ian Hussin ile Wade Smith yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Thomas Bramall olacak.



FENERBAHÇE MAÇ KADROSUNU BİLDİRDİ



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovenya ekibi Maribor ile oynayacağı maçın kadrosunu UEFA'ya bildirdi.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadroda şu isimler yer aldı:



Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Samet Akaydın, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.



Zimbru maçında sakatlık yaşayan Alexander Djiku ve Mert Hakan Yandaş ise kadroya dahil edilmedi.



Fenerbahçe'nin maçtan 24 saat öncesine kadar 2 oyuncu değişiklik hakkı bulunuyor.