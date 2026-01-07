Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'de mutlu sona ulaştı! Bonservisi ve sözleşmesi belli oldu

Turkcell Süper Kupa'da Samsunspor'u eleyerek finalde Galatasaray'ın rakibi olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GUENDOUZI'DE MUTLU SON

Ara transfer dönemini Samsunspor'dan Anthony Musaba'nın bonservisini alarak açan sarı-lacivertliler, Matteo Guendouzi için de mutlu sona ulaştı.

BONSERVİSİ

Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe, Fransız orta saha oyuncusunun transferi için Lazio ile 26 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.