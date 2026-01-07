Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'de mutlu sona ulaştı! Bonservisi ve sözleşmesi belli oldu
07.01.2026 11:28
NTV - Haber Merkezi
Ara transfer dönemini Anthony Musaba takviyesiyle açan Fenerbahçe, Matteo Guendouzi için de mutlu sona ulaştı.
Turkcell Süper Kupa'da Samsunspor'u eleyerek finalde Galatasaray'ın rakibi olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
GUENDOUZI'DE MUTLU SON
Ara transfer dönemini Samsunspor'dan Anthony Musaba'nın bonservisini alarak açan sarı-lacivertliler, Matteo Guendouzi için de mutlu sona ulaştı.
BONSERVİSİ
Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe, Fransız orta saha oyuncusunun transferi için Lazio ile 26 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.
Matteo Guendouzi.
İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ
Haberin devamında oyuncunun, Lazio'nun 11 Ocak Pazartesi günü oynayacağı Verona maçından sonra İstanbul'a geleceği ifade edildi.
SÖZLEŞMESİ
Ayrıca Yağız Sabuncuoğlu ise Fenerbahçe'nin Matteo Guendouzi ile anlaştığı sözleşmenin ayrıntılarını açıkladı.
Sarı-lacivertliler, deneyimli futbolcu ile 1 yılı opsiyonlu 5 buçuk yıllık sözleşme karşılığında anlaşmaya vardı.
Matteo Guendouzi'nin takım arkadaşlarıyla yaşadığı sevinç.
TAKIM ARKADAŞLARINA VEDA ETTİ
İtalyan basınından Calciomercato, Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Matteo Guendouzi'nin geçtiğimiz gün takım arkadaşlarına veda ettiğini duyurmuştu.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
26 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.