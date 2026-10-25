Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Peron'a puan vermeden kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi 'nin 5'inci haftasında Fenerbahçe Medicana , konuk ettiği Eczacıbaşı Peron İstanbul 'u 3-1 yendi ve 3 puanın sahibi oldu.

Ana Cristina De Souza 22 sayıyla Fenerbahçe'nin en skoreri oldu. Melissa Vargas 21, Arina Fedorovtseva 17, Eda Erdem Dündar da 14 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

Aldığı 24 sayıyla Ekaterina Antropova karşılaşmanın ve Eczacıbaşı Peron'un en skorer ismi oldu.

Bir maçı eksik olan sarı-lacivertliler 4'te 4 yaparken, Eczacıbaşı Peron ise VakıfBank'tan sonra şampiyonluğun bir başka iddialı takımı olan Fenerbahçe'ye de kaybetti.

132 dakika süren maçın setleri 25-27, 27-25, 25-21 ve 25-22 sona erdi.

Günün diğer maçları: VakıfBank-Galatasaray: 3-0, Beşiktaş-Göztepe: 1-3, Kuzeyboru Gençlik-Nilüfer Belediye: 3-2, Aras Kargo-THY: 1-3, İlbank-Afyon Belediye Yüntaş: 3-1, Manisa BB--Zeren Spor : 2-3.