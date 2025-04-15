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Fenerbahçe Medicana finalde

Derbide Galatasaray Daikin'i mağlup eden Fenerbahçe Medicana finalde Vakıfbank'ın rakibi oldu.

Fenerbahçe Medicana finalde

Vodafone Sultanlar Ligi'nde finalin adı belli oldu.

Eşleşmede ilk maçı Galatasaray, ikinci mücadeleyi de Fenerbahçe kazanmıştı.

Sarı lacivertliler karar setinde Galatasaray'ı 15-9 mağlup etti ve serinin galibi oldu.

Fenerbahçe, Sultanlar Ligi finalinde Eczacıbaşı'nı eleyen Vakıfbank'la karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Daikin ise Eczacıbaşı Dynavit ile üçüncülük maçına çıkacak.
5 maç üzerinden oynanacak final serisinin ilk karşılaşması, 17 Nisan Perşembe günü oynanacak.

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