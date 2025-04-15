Fenerbahçe Medicana finalde

Vodafone Sultanlar Ligi'nde finalin adı belli oldu.

Eşleşmede ilk maçı Galatasaray, ikinci mücadeleyi de Fenerbahçe kazanmıştı.



Sarı lacivertliler karar setinde Galatasaray'ı 15-9 mağlup etti ve serinin galibi oldu.



Fenerbahçe, Sultanlar Ligi finalinde Eczacıbaşı'nı eleyen Vakıfbank'la karşı karşıya gelecek.



Galatasaray Daikin ise Eczacıbaşı Dynavit ile üçüncülük maçına çıkacak.

5 maç üzerinden oynanacak final serisinin ilk karşılaşması, 17 Nisan Perşembe günü oynanacak.

