Fenerbahçe Medicana-Galatasaray Daikin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Medicana Galatasaray Daikin'i 3-1 yenerek play-off serisinde durumu 1-1'e getirdi. Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, seride durumu 1-1'e getirdi. Şimdi ise üçüncü maçın tarihi merak konusu oldu.



Fenerbahçe Medicana-Galatasaray Daikin mücadelesi, 14 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 17.00'de TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.



Müsabaka, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.



SON MAÇTAN NOTLAR



Fenerbahçe Medicana, yeni başantrenörü Marcello Abbondanza yönetiminde bu sezon çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.



Marco Fenoglio ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen İtalyan çalıştırıcı, 2013-2017 yıllarında da sarı-lacivertli takımı çalıştırmıştı.



Salon: Burhan Felek Vestel



Hakemler: Seçkin Yener, Yasin Çalışkan



Fenerbahçe Medicana: Aslı Kalaç, Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem, Drca, Fedorovtseva (Gizem Örge, Özlem Güven, Meliha Diken, Arelya Karasoy)



Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Sude Hacımustafaoğlu, Ceylan Arısan, Yasemin Özel, Aslıhan Kılıç)



Setler: 27-25, 18-25, 25-18, 25-11



Süre: 109 dakika (28, 29, 30, 22)