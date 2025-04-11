Fenerbahçe Medicana-Galatasaray Daikin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi Play-off 1-4 etabı ikinci maçında Fenerbahçe Medicana ekibinin konuğu olacak.



MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Medicana-Galatasaray Daikin mücadelesi, 12 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 13.30’da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.



Müsabaka, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.



AVANTAJ GALATASARAY'DA



Galatasaray Daikin, ev sahipliği yaptığı ilk maçı 3-2 kazanarak seride 1-0 öne geçmişti. Galatasaray Daikin, bu maçı kazanması durumunda finale çıkacak.



Seride durumun 1-1 olması halinde ise üçüncü maç, 14 Nisan 2025 Pazartesi günü, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.

