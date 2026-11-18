Fenerbahçe Medicana, Kupa Volley'de Dörtlü Final'e kaldı
18.11.2026 19:48
Fenerbahçe Medicana, THY karşısında 3-0 kazanırken zorlanmadı.
Çeyrek final mücadelesinde Türk Hava Yolları'nı set vermeden 3-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, VakıfBank'tan sonra Dörtlü Final'e kalan 2. takım oldu.
Fenerbahçe Medicana, Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.
76 dakika süren mücadelenin setleri 25-17, 25-16, 25-20 sona erdi.
Fenerbahçe'de Arina Fedorovtseva 15, Melissa Vargas da 12 sayı ile oynadı.
THY'de ise Anna Lazareva 10, Derya Cebecioğlu da 9 sayı aldı.
Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, Dörtlü Final'de mücadele etme hakkı kazandı. VakıfBank da Nilüfer Belediyesi Eker'i 3-0 yenerek son 4'e kalan ilk takım olmuştu.