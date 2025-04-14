Fenerbahçe Medicana-VakıfBank final maçı ne zaman?

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi’nde finale yükseldi ve VakıfBank'ın rakibi oldu. Galatasaray Daikin ise Eczacıbaşı Dynavit ile üçüncülük mücadelesi verecek. Şimdi ise Fenerbahçe Medicana VakıfBank final maçına geri sayım başladı. İşte, bu heyecan dolu müsabakanın ayrıntıları....



FİNAL MAÇI NE ZAMAN?



Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk maçında Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank karşılaşacak.



5 maç üzerinden oynanacak final serisinin ilk karşılaşması, 17 Nisan Perşembe günü yapılacak.



Final serisinde 3 galibiyet alan takım şampiyonluğa ulaşacak.



TAKIMLAR FİNALE NASIL GELDİ?



Play-off 1-4 etabında Eczacıbaşı Dynavit'i 2-0'la geçen normal sezon ikincisi VakıfBank, ilk finalist olmuştu.



Üçüncü maça uzayan derbi eşleşmesini 3-2 kazanan normal sezon lideri Fenerbahçe, finalde sarı-siyahlıların rakibi oldu.



