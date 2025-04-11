Fenerbahçe Medicana'da II. Marcello Abbondanza dönemi
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörlük görevine, daha önce de takımı çalıştıran Marcello Abbondanza getirildi.
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörlük görevine, daha önce de sarı-lacivertli takımı çalıştıran İtalyan Marcello Abbondanza getirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan başantrenörle anlaşmaya varıldığı belirtilirken, şu ifadeler kullanıldı:
"Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımızda başantrenörlük görevine, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında müzemize; 1 CEV CUP şampiyonluğu kupası, 2 Türkiye Ligi kupası, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandıran İtalyan Başantrenör Marcello Abbondanza getirilmiştir. Marcello Abbondanza'ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz."
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