Fenerbahçe Medicana'dan smaçör transferi: Mirza Lagumdzija

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında milli smaçör Mirza Lagumdzija'yı transfer ettiğini duyurdu.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 24 yaşındaki voleybolcu, 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe'de yer alacak.



2018-2019 sezonunda Arkas Spor ile profesyonel kariyerine başlayan Mirza Lagumdzija, sonrasında Halkbank forması giydi.



Fenerbahçe Medicana, geride kalan günlerde Lagumdzija kardeşlerden Adis Lagumdzija'yı da kadrosuna kattığını açıklamıştı.