Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Sivasspor'u eleyerek finale adını yazdıran Fenerbahçe, Medipol Başakşehir engelini de aşarak kupaya uzanmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Medipol Başakşehir ZTK kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



FENERBAHÇE-BAŞAKŞEHİR KUPA FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Final maçı 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.



Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.



MAÇIN BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?



Ziraat Türkiye Kupası finali karşılaşması olan Fenerbahçe-Başakşehir maçının biletleri henüz satışa çıkmadı.



Fenerbahçe-Başakşehir maçının biletlerinin maçtan birkaç gün önce satışa çıkması bekleniyor.