Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile anlaştı. Asgari ücret ayrıntısı dikkat çekti
05.07.2026 14:35
Mert Hakan Yandaş
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş kararını verdi.
Yapılan açıklamada futbolcuyla 1 yıllık daha sözleşme imzalandığı belirtildi.
ASGARİ ÜCRET AYRINTISI
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüz, Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Mücadeleci kimliği ve Çubuklu formamıza duyduğu aidiyet, bu kararın en önemli unsurları olmuştur.
Futbolcumuz da Fenerbahçe sevgisini bir kez daha ortaya koyarak, asgari ücret esasları doğrultusunda 1 yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştır. Mert Hakan Yandaş’a Çubuklu formamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."