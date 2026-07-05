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Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile anlaştı. Asgari ücret ayrıntısı dikkat çekti

05.07.2026 14:35

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile anlaştı. Asgari ücret ayrıntısı dikkat çekti
Anadolu Ajansı

Mert Hakan Yandaş

NTV - Haber Merkezi
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Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş kararını verdi. 

Yapılan açıklamada futbolcuyla 1 yıllık daha sözleşme imzalandığı belirtildi. 

ASGARİ ÜCRET AYRINTISI

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Mücadeleci kimliği ve Çubuklu formamıza duyduğu aidiyet, bu kararın en önemli unsurları olmuştur.

 

Futbolcumuz da Fenerbahçe sevgisini bir kez daha ortaya koyarak, asgari ücret esasları doğrultusunda 1 yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştır. Mert Hakan Yandaş’a Çubuklu formamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."

Resmi Kurum