Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş ve Levent Mercan'ı açıkladı

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Ayrıca Sarı-lacivertliler Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen Levent Mercan için 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır.
Bu doğrultuda; Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir.
2 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş’a parçası olduğu Fenerbahçemiz ile başarılar dileriz.
Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 4 yıllık anlaşmaya varmıştır.
Levent Mercan’a Fenerbahçe’mize hoş geldin diyor; Sarı Lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz."
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 21, 2024
Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır.
Bu doğrultuda; Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir.
2 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş’a parçası… pic.twitter.com/4TFD5DBmij
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