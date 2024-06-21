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Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş ve Levent Mercan'ı açıkladı

Fenerbahçe, sözleşmesi bu ay sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş'ın kontratının 2 yıl daha uzatıldığını duyurdu. Ayrıca sarı lacivertliler Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ı da transfer ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş ve Levent Mercan'ı açıkladı

, Mert Hakan Yandaş ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Ayrıca Sarı-lacivertliler Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen Levent Mercan için 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır.

Bu doğrultuda; Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir.

2 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş’a parçası olduğu Fenerbahçemiz ile başarılar dileriz.

Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 4 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Levent Mercan’a Fenerbahçe’mize hoş geldin diyor; Sarı Lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz."

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