Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş ve Levent Mercan'ı açıkladı

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Ayrıca Sarı-lacivertliler Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen Levent Mercan için 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır.



Bu doğrultuda; Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir.



2 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş’a parçası olduğu Fenerbahçemiz ile başarılar dileriz.



Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 4 yıllık anlaşmaya varmıştır.



Levent Mercan’a Fenerbahçe’mize hoş geldin diyor; Sarı Lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz."

