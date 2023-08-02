Fenerbahçe, Mert Müldür'ü kadrosuna kattı

İmza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Sportif Direktör Mario Branco da yer aldı. İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Müldür, "Öncelikle böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah herkes için hayırlısı olur ve taraftarlarımıza güzel maçlar izlettiririz. Çok gururlandım ve onurlandım. Taraftarlarımızla kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Fenerbahçe transferin ardından, "Mert Müldür’e 'Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" açıklamasında bulundu.