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Fenerbahçe mi Galatasaray mı derken bir başka Süper Lig kulübüne imzayı attı

09.07.2026 20:34

Fenerbahçe mi Galatasaray mı derken bir başka Süper Lig kulübüne imzayı attı
Resmi Kurum

Emin Bayram.

AA
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Transferde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Emin Bayram'ın yeni takımı resmen açıklandı.

RAMS Başakşehir, Belçika'nın KVC Westerlo takımında forma giyen 23 yaşındaki stoper Emin Bayram'ı 4 yıllığına renklerine bağladı.

 

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Belçika Pro Lig ekiplerinden KVC Westerlo forma giyen Emin Bayram ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Emin'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Resmi Kurum

Başakşehir, Emin Bayram transferini bu görselle duyurdu.

Galatasaray altyapısında yetişen ve 2024 yılında sarı-kırmızılılardan KVC Westerlo'ya transfer olan Emin Bayram, geçen sezon Belçika temsilcisinde 39 maça çıktı.

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