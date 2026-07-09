Fenerbahçe mi Galatasaray mı derken bir başka Süper Lig kulübüne imzayı attı
09.07.2026 20:34
Emin Bayram.
Transferde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Emin Bayram'ın yeni takımı resmen açıklandı.
RAMS Başakşehir, Belçika'nın KVC Westerlo takımında forma giyen 23 yaşındaki stoper Emin Bayram'ı 4 yıllığına renklerine bağladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Belçika Pro Lig ekiplerinden KVC Westerlo forma giyen Emin Bayram ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Emin'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Başakşehir, Emin Bayram transferini bu görselle duyurdu.
Galatasaray altyapısında yetişen ve 2024 yılında sarı-kırmızılılardan KVC Westerlo'ya transfer olan Emin Bayram, geçen sezon Belçika temsilcisinde 39 maça çıktı.