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Fenerbahçe, Midtjylland maçı kamp kadrosunu açıkladı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve maçın kamp kadrosunu duyurdu.

Fenerbahçe, Midtjylland maçı kamp kadrosunu açıkladı

, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasına Midtjylland ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler kazanması durumunda son 16 turu için Play-Off oynama şansı kazanacak.

Fenerbahçe kritik mücadele öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı ve maçın kamp kadrosunu duyurdu.

MOURINHO OLMAYACAK

UEFA, Lyon mücadelesinin ikinci yarısında Fenerbahçe'yi sahaya geç çıkaran Jose Mourinho'ya 1 maç ceza vermişti.

Portekizli çalıştırıcı bu durumdan dolayı Midtjylland maçında yedek kulübesinde yer almayacak.

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