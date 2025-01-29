Fenerbahçe, Midtjylland maçı kamp kadrosunu açıkladı
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve maçın kamp kadrosunu duyurdu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasına Midtjylland ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertliler kazanması durumunda son 16 turu için Play-Off oynama şansı kazanacak.
Fenerbahçe kritik mücadele öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı ve maçın kamp kadrosunu duyurdu.
MOURINHO OLMAYACAK
UEFA, Lyon mücadelesinin ikinci yarısında Fenerbahçe'yi sahaya geç çıkaran Jose Mourinho'ya 1 maç ceza vermişti.
Portekizli çalıştırıcı bu durumdan dolayı Midtjylland maçında yedek kulübesinde yer almayacak.
📋 Midtjylland maçı kamp kadromuz. #UEL #FCMvFB pic.twitter.com/9yPSnk8lIP— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 29, 2025
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