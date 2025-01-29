Fenerbahçe, Midtjylland maçına hazır

Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Midtjylland maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli kafile, bugün Danimarka’ya gidecek.