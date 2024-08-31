Fenerbahçe Miha Zajc'ın ayrılığını açıkladı

Fenerbahçe, takımda forma şansı bulamayan Miha Zajc'ın geçici transferini açıkladı.
Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını kaydetti.
Fenerbahçe formasıyla 123 resmi maça çıkan Zajc, bu mücadelelerde 20 gol atıp, 7 asistlik katkı sağlamıştı.
Transfer bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 30, 2024
Futbolcumuz Miha Zajc’ın kiralık olarak transferi için Fransız ekibi Toulouse ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Miha Zajc’a başarılı bir sezon dileriz. pic.twitter.com/loOBUvTqjj
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