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Fenerbahçe Miha Zajc'ın ayrılığını açıkladı

Fenerbahçe, Miha Zajc'ın 1 yıllığına Ligue 1 ekibi Toulouse'a kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe Miha Zajc'ın ayrılığını açıkladı

, takımda forma şansı bulamayan Miha Zajc'ın geçici transferini açıkladı.

Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını kaydetti.

Fenerbahçe formasıyla 123 resmi maça çıkan Zajc, bu mücadelelerde 20 gol atıp, 7 asistlik katkı sağlamıştı. 

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