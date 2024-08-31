Fenerbahçe Miha Zajc'ın ayrılığını açıkladı

Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını kaydetti.

Transfer bilgilendirme



Futbolcumuz Miha Zajc’ın kiralık olarak transferi için Fransız ekibi Toulouse ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.



Miha Zajc’a başarılı bir sezon dileriz. pic.twitter.com/loOBUvTqjj