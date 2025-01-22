Fenerbahçe, Milanlı yıldızın peşinde! 20 milyon euroluk teklif

Fenerbahçe ara transfer dönemine hızlı başladı. Ara transfer döneminde en az 2 stoper takviyesi yapacak olan Fenerbahçe, Diego Carlos ile anlaşmıştı.



İkinci stoper transferi için de çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği Milanlı Strahinja Pavlovic için göüşmelere başladı.



Fenerbahçe yönetimi, Pavlovic için Milan'a ilk olarak kiralama teklifi yapmış ancak İtalyan devi bunu geri çevirmişti.

