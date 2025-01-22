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Fenerbahçe, Milanlı yıldızın peşinde! 20 milyon euroluk teklif

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde, Mourinho'nun çok istediği Milanlı Strahinja Pavlovic var. İtalyan basınında Fenerbahçe'nin Pavlovic transferi için Milan'a 20 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu ileri sürüldü.

Fenerbahçe, Milanlı yıldızın peşinde! 20 milyon euroluk teklif

ara dönemine hızlı başladı. Ara transfer döneminde en az 2 stoper takviyesi yapacak olan Fenerbahçe, Diego Carlos ile anlaşmıştı.

İkinci stoper transferi için de çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği Milanlı Strahinja Pavlovic için göüşmelere başladı.

Fenerbahçe yönetimi, Pavlovic için 'a ilk olarak kiralama teklifi yapmış ancak İtalyan devi bunu geri çevirmişti.

Strahinja Pavlovic kimdir? Fenerbahçe transfer gündemindeki Strahinja Pavlovic kaç yaşında, nereli?

Strahinja Pavlovic kimdir? Fenerbahçe transfer gündemindeki Strahinja Pavlovic kaç yaşında, nereli?

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La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre sarı lacivertliler Sırp oyuncu için ’a 20 milyon Euro bonservisin yanı sıra bonusları içeren bir teklif sundu.

Gazete, Bundesliga ve Premier Lig takımlarının da ilgilendiği 23 yaşındaki futbolcu için Milano ekibinin kısa sürede karar vereceğini de yazdı.

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