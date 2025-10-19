Fenerbahçe, milli aradan galibiyetle döndü: Kadıköy'de Karagümrük'ü mağlup etti

Trendyol Süper Lig 'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada penaltıdan Anderson Talisca ve 41. dakikada Marco Asensio kaydetti. Karagümrük'ün tek sayısı ise 59. dakikada Serginho'dan geldi. Karagümrük'te Balkovec, 83. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Bu skorun ardından son 3 maçta 2. kez kazanan Fenerbahçe , puanını 19'a yükseltti ve 3. sırada yer aldı. 6 maçtır sahadan yenilgiyle ayrılan Karagümrük ise 3 puanla 18. basamakta yer buldu. Fenerbahçe, gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına çıkacak. Karagümrük ise Kayserispor'u ağırlayacak.

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR FENERBAHÇE 2-1 KARAGÜMRÜK 1' Maç başladı. 3' Fenerbahçe etkili geldi! Sağ kanattan gelişen atakta Nene'nin vuruşunu kaleci kornere çeldi. 11' Karagümrük'te Atakan Çankaya, Levent Mercan'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka arasında çıkan tartışma sonrası da her iki isim sarı kart gördü. 21' Fenerbahçe penaltı kazandı! Sarı-lacivertlilerde topla birlikte ceza sahasına çalımlarla giren Nene, Balkovec'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan, VAR monitöründe izlediği pozisyon için penaltı kararını verdi. 23' GOL! Fenerbahçe 1-0 önde! Topun başına geçen Anderson Talisca, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve takımını öne geçirdi. 34' Karagümrük tehlikeli geldi! Sol kanattan yapılan ortaya iyi yükselen Fofana'nın kafa vuruşu, savunmadan sekerek direğin yanından kornere gitti. 41' GOL! Fenerbahçe farkı 2'ye yükseltti! Sarı-lacivertlilerin sol kanattan gelişen atağında Kerem Aktürkoğlu'nun içeriye çevirdiği topu Marco Asensio tamamladı ve skor 2-0'a geldi. ﻿45' Fenerbahçe'de Nene, yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. İlk yarı sona erdi. 46' İkinci devre başladı. 50' Fenerbahçe gole yaklaştı! Kazanılan frikikte Kerem Aktürkoğlu'nun ortasına yükselen Anderson Talisca'nın kafa vuruşunu kaleci son anda kurtardı. 55' Karagümrük'te Anıl, Talisca'ya faulü sonrası sarı kart gördü. 59' GOL! Karagümrük farkı 1'e indirdi! Savunma arkasına sarkan Serginho'nun çaprazdan sert şutu ağlarla buluştu ve skor 2-1'e geldi. 64' Fenerbahçe'de Anderson Talisca ve Edson Alvarez kenara geldi. En-Nesyri ile Fred oyuna dahil oldu. 73' Direk! Fatih Karagümrük'te Ahmet Sivri'nin ceza sahası dışından vuruşu direkten oyun alanına geri döndü. 77' Kadıköy'de çok ilginç pozisyon! Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla karşı karşıya kalan En-Nesyri'nin vuruşunu kaleci kurtardı. Seken top, Asensio'ya çarptı ve üst direkten oyun alanına geri döndü. 81' Gol iptal edildi! Karagümrük'te Atakan Çankaya'nın attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 83' KIRMIZI KART! Karagümrük'te Balkovec, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

TEDESCO'DAN 4 DEĞİŞİLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Samsunspor maçının ilk 11'ine göre kadroda 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti.



Tedesco, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Samsunspor maçında ilk 11'de oynattığı Milan Skriniar'ı cezası nedeniyle değerlendiremedi.



Genç teknik adam, Archie Brown, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri'yi ise yedek soyundurdu.



Tedesco, bu isimlerin yerine ise Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, Dorgeles Nene ve İsmail Yüksek'i ilk 11'de görevlendirdi.



Fatih Karagümrük karşısında kalede Tarık Çetin'i oynatan Tedesco, savunma hattını Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Orta alanda Edson Alvarez ve İsmail Yüksek görev alırken, kenarlarda Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu oynadı. Forvet arkasında Marco Asensio yer alırken, santrfor pozisyonunda Anderson Talisca forma giydi.



Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Archie Brown, Fred Rodrigues, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Youssef En-Nesyri, Bartuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın ise yedek soyundu.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında 6 futbolcusundan yararlanamadı.



Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Skriniar'ın yanı sıra tedavilerine devam edilen kaleci Ederson ve Jhon Duran kadroda yer almadı.



Sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da maçta görev yapamadı.



EĞRİBAYAT, 2 MAÇ SONRA KADRODA

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan kaleci İrfan Can Eğribayat, 2 maç sonra kadroda yer aldı.



Ayak başparmağındaki kırık nedeniyle takımdan ayrı kalan İrfan Can, Fatih Karagümrük maçıyla formasına kavuştu.



Deneyimli kaleci, sakatlığı nedeniyle Nice ve Samsunspor müsabakalarında görev alamamıştı.



LEVENT MERCAN, İLK KEZ 11'DE



Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Levent Mercan, bu sezon ilk kez bir resmi karşılaşmada 11'de değerlendirildi.



Avrupa listesinde yer almayan Levent, sarı-lacivertli formayla bu sezon ligde sadece Alanyaspor karşısında sonradan oyuna dahil olmuştu.