Fenerbahçe, milli araya lider girdi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8'inci haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederek bu sezon oynadığı 16'ncı resmi maçtan da galibiyetle ayrıldı.



İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde geride kalan 8 haftada tüm maçlarını kazanarak 24 puan topladı ve liderlik koltuğunda yer aldı. Ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı olarak da dikkat çeken sarı-lacivertli ekip.

8 karşılaşmada rakip fileleri 20 kez sarsarken kalesinde sadece 3 gol gördü.

İSMAİL KARTAL'DAN 16'DA 16

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon lig ve Avrupa olmak üzere toplam 16 resmi maça çıktı. 62 yaşındaki teknik adam bu karşılaşmaların tamamında sahadan galibiyet ile ayrıldı.

Süper Lig'e 8'de 8 ile başlayan Kartal, 2009-10 sezonuna Christoph Daum'un sergilediği performansı da yakaladı.

Fenerbahçe, Christoph Daum yönetiminde 2009-10 sezonuna 8'de 8 ile başlamıştı. Kartal ayrıca Aykut Kocaman'ın ardından sarı-lacivertli ekiple Süper Lig'de üst üste 9 galibiyet alan 2'nci Türk teknik direktör oldu. İsmail Kartal 2 galibiyet daha alırsa Kocaman'ı da geride bırakacak.

FENERBAHÇE, AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE DE LİDER DURUMDA

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, 2 maçta topladığı 6 puan ile lider durumda bulunuyor.

Grubun ilk maçında sahasında ağırladığı Nordsjaelland'i 3-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, deplasmanda karşılaştığı Spartak Trnava'yı ise 2-1 yendi. Sarı-lacivertliler, gruptaki 3'üncü maçında 26 Ekim Perşembe günü Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i konuk edecek.