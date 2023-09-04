Fenerbahçe milli takımlara en fazla futbolcu gönderen takım oldu. Sarı-lacivertliler A Milli Takım'a 5 olmak üzere toplamda 14 futbolcusunu milli takımlara gönderdi.
Galatasaray A Milli Takım'a 4, Beşiktaş A Milli Takım'a 3, Adana Demirspor ve Trabzonspor A Milli Takım'a 1 futbolcu gönderdi. Geri kalan 10 futbolcu, Avrupa liglerinden.
FENERBAHÇE'DEN MİLLİ TAKIMA GİDEN FUTBOLCULAR
A Milli Futbol Takımı: Mert Müldür, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Umut Nayir (Altay Bayındır)
Ümit Milli Futbol Takımı: Bartuğ Elmaz
Hırvatistan: Dominik Livakovic
Mısır: Omar Fayed
Slovenya: Miha Zajc
Polonya: Sebastian Szymanski
Sırbistan: Dusan Tadic
Bosna Hersek: Edin Dzeko
Belçika: Michy Batshuayi
Gana: Alexander Dziku
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