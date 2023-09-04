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Fenerbahçe milli takımlara en fazla futbolcu gönderen takım oldu

Fenerbahçe, milli takım arasında toplamda 14 futbolcusunu milli takımlara gönderdi. Sarı-lacivertliler 5 futbolcu ile A Milli Takım'a da en fazla futbolcu gönderen takım oldu.

Fenerbahçe milli takımlara en fazla futbolcu gönderen takım oldu

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milli takımlara en fazla futbolcu gönderen takım oldu. Sarı-lacivertliler A Milli Takım'a 5 olmak üzere toplamda 14 futbolcusunu milli takımlara gönderdi.

Galatasaray A Milli Takım'a 4, Beşiktaş A Milli Takım'a 3, Adana Demirspor ve Trabzonspor A Milli Takım'a 1 futbolcu gönderdi. Geri kalan 10 futbolcu, Avrupa liglerinden.

FENERBAHÇE'DEN MİLLİ TAKIMA GİDEN FUTBOLCULAR

A Milli Futbol Takımı: Mert Müldür, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Umut Nayir (Altay Bayındır)

Ümit Milli Futbol Takımı: Bartuğ Elmaz

Hırvatistan: Dominik Livakovic

Mısır: Omar Fayed

Slovenya: Miha Zajc

Polonya: Sebastian Szymanski

Sırbistan: Dusan Tadic

Bosna Hersek: Edin Dzeko

Belçika: Michy Batshuayi

Gana: Alexander Dziku

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