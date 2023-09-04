Fenerbahçe milli takımlara en fazla futbolcu gönderen takım oldu. Sarı-lacivertliler A Milli Takım'a 5 olmak üzere toplamda 14 futbolcusunu milli takımlara gönderdi.



Galatasaray A Milli Takım'a 4, Beşiktaş A Milli Takım'a 3, Adana Demirspor ve Trabzonspor A Milli Takım'a 1 futbolcu gönderdi. Geri kalan 10 futbolcu, Avrupa liglerinden.



FENERBAHÇE'DEN MİLLİ TAKIMA GİDEN FUTBOLCULAR



A Milli Futbol Takımı: Mert Müldür, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Umut Nayir (Altay Bayındır)



Ümit Milli Futbol Takımı: Bartuğ Elmaz



Hırvatistan: Dominik Livakovic



Mısır: Omar Fayed



Slovenya: Miha Zajc



Polonya: Sebastian Szymanski



Sırbistan: Dusan Tadic



Bosna Hersek: Edin Dzeko



Belçika: Michy Batshuayi



Gana: Alexander Dziku

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