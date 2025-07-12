NTV.COM.TR

Fenerbahçe, Mimovic'in lisansını çıkardı

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic'in lisansını çıkardı.

Fenerbahçe, Mimovic'in lisansını çıkardı

, geçen sene devre arasında bonservisini alıp yabancı oyuncu kontenjanı sebebiyle Rusya ekibi Zenit'e kiralanan Ognjen Mimovic'in lisansını çıkardı.

Türkiye Federasyonu'nda yer alan bilgiye göre, 20 yaşındaki Sırp sağ bekin lisansı bugün çıkarıldı.

GEÇEN SEZON 25 MAÇA ÇIKTI

Mimovic, geçen sezon Zenit formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıkmıştı.

Mimovic, sarı-lacivertli ekibin tarihteki 6. Sırp oyuncusu olmuştu.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...