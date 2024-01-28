Fenerbahçe - MKE Ankaragücü (Canlı Anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında liderliğini sürdürmek isteyen Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic; Mert, Serdar, Djiku, Ferdi; İsmail, Krunic, Cengiz, Szymanski, Tadic; Dzeko



MKE Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan, Tolga Ciğerci, Pedro Filipe Barbosa, Morutan, Cephas, Ali Sowe

CANLI ANLATIM

1' Karşılaşmanın ilk yarısı Ankaragücü'nün santrasıyla başladı.

5' Fenerbahçe'de Ferdi ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak köşeye doğru şutunu çekti, top yandan auta çıktı.

12' PENALTI! Livakovic'in ceza sahasında Cephas'a müdahalesinin ardından Ankaragücü penaltı kazandı.

13' GOL! Tolga Ciğerci, kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek Ankaragücü'nü 1-0 öne geçirdi.

17' Ferdi Kadıoğlu sol kanattan topu içeriye çevirdi Szymanski'den iyi kontrol gelmeyince savunma uzaklaştırdı.

18' Cengiz Ünder kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunu çekti top farklı şekilde auta çıktı.

20' GOL! Cengiz Ünder'in sağ kanattan ceza sahasına orta şut karışımı gönderdiği top sekerek ağlarla buluştu. Fenerbahçe skora yeniden denge sağladı.

25' Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sağ kanattan topu ceza sahasına gönderdi kaleci Bahadır topu kontrol etti.

27' Sol kanattan kullanılan kornerde Serdar Aziz'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

32' GOL! Cengiz Ünder, ceza sahasından yaptığı yerden vuruşta takımını hem kendisinin hem takımının ikinci golünü kaydederek skoru 2-1'e getirdi.