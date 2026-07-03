Fenerbahçe Nathan Ake'yi duyurdu

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe , Vedat Müriç'ten sonra bir takviye de defans hattına yaptı.

Sarı-lacivertli ekibin futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer katıldığı radyo programında transferi açıklarken, kulübün sosyal medya hesaplarından da transfer duyuruldu.



Kamer ayrıca bundan sonra transferlerin ilk olarak Fenerbahçe Radyo ve FB TV üzerinden açıklanacağını da dile getirdi.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Aké ile anlaşmaya varıldığı ve futbolcuyla sözleşme imzalandığı açıklandı.

Açıklamada, “2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır" denildi.