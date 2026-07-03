Fenerbahçe Nathan Ake'yi duyurdu
03.07.2026 17:47
Son Güncelleme: 03.07.2026 17:51
Nathan Ake
Fenerbahçe, Manchester City futbolcusu Nathan Ake ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Vedat Müriç'ten sonra bir takviye de defans hattına yaptı.
Sarı-lacivertli ekibin futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer katıldığı radyo programında transferi açıklarken, kulübün sosyal medya hesaplarından da transfer duyuruldu.
Kamer ayrıca bundan sonra transferlerin ilk olarak Fenerbahçe Radyo ve FB TV üzerinden açıklanacağını da dile getirdi.
SÖZLEŞME İMZALANDI
Kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Aké ile anlaşmaya varıldığı ve futbolcuyla sözleşme imzalandığı açıklandı.
Açıklamada, “2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır" denildi.