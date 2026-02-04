Fenerbahçe, N'Golo Kante'nin maliyetini açıkladı

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibinden kadrosuna kattığı N'Golo Kante transferini Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.



Sarı-lacivertli kulüpten Borsa İstanbul ve Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, Fransız futbolcuyla 2,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilirken oyuncuya 14 milyon 400 bin euro imza parası verileceği duyuruldu.



MAAŞI DA AÇIKLANDI



Kulübün, bu sezonun kalan bölümü için Kante’ye 5 milyon 500 bin euro, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonları için ise yıllık 11 milyon euro ücret ödeyeceği kaydedildi.