Fenerbahçe, N'Golo Kante'nin maliyetini açıkladı, yıldız futbolcu İstanbul'da
04.02.2026 18:02
Son Güncelleme: 04.02.2026 21:45
Fenerbahçe, N'Golo Kante transferini KAP'a bildirdi. İstanbul'a giden Fransız futbolcuya 14 milyon 400 bin euro imza parası verilecek.
Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibinden kadrosuna kattığı N'Golo Kante transferini Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.
Sarı-lacivertli kulüpten Borsa İstanbul ve Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, Fransız futbolcuyla 2,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilirken oyuncuya 14 milyon 400 bin euro imza parası verileceği duyuruldu.
MAAŞI DA AÇIKLANDI
Kulübün, bu sezonun kalan bölümü için Kante’ye 5 milyon 500 bin euro, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonları için ise yıllık 11 milyon euro ücret ödeyeceği kaydedildi.
UÇAK İSTANBUL'A İNİŞ YAPTI
Kante'yi taşıyan özel uçak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.
Fenerbahçe taraftarı, Kante'yi karşılamak için bekliyor.
Kante için binlerce Fenerbahçeli havaalanına akın etti
SARAN'DAN TEŞEKKÜR
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fransız yıldız N'Golo Kante transferine ilişkin açıklama yaptı. Başkan Saran açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel teşekkürlerini iletmişti.
Fransız yıldızın transferine ilişkin yazılı bir açıklama yapan Saran, dünya futbolunun önemli isimlerinden N’Golo Kanté’nin transfer sürecini başarıyla tamamlandığını belirterek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım.” ifadelerini kullanmıştı.
KANTE'DEN FENERBAHÇE TARAFTARINA MESAJ