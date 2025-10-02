Fenerbahçe-Nice: İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler ikinci hafta maçında Fransız ekibi Nice'i Chobani Stadyumu'nda konuk ediyor.



Kadıköy'deki karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Maçta Sırp hakem Srdan Jovanovic düdük çalacak.



İLK 11'LER BELLİ OLDU



Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Asensio, Talisca, Nene, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri



Nice: Diouf, Clauss, Bah, Oppong, Bard, Louchet, Vanhoutte, Sanson, Gouveia, Boga, Carlos



TEK EKSİK DURAN



Domenico Tedesco'nun ekibi'nde ağrıları devam eden Jhon Duran kadrodaki yerini alamayacak.



EDSON GERİ DÖNDÜ



Sakatlığını atlatan Edson Alverez'se teknik direktörün şans vermesi halinde maçta görev alabilir.

