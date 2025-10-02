Fenerbahçe-Nice: İlk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe bu sezon Avrupa'da ilk kez seyircisi önünde. Sarı-lacivertliler Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Nice'i konuk ediyor. İki takımın ilk 11'leri belli oldu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler ikinci hafta maçında Fransız ekibi Nice'i Chobani Stadyumu'nda konuk ediyor.
Kadıköy'deki karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Maçta Sırp hakem Srdan Jovanovic düdük çalacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Asensio, Talisca, Nene, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri
Nice: Diouf, Clauss, Bah, Oppong, Bard, Louchet, Vanhoutte, Sanson, Gouveia, Boga, Carlos
TEK EKSİK DURAN
Domenico Tedesco'nun ekibi'nde ağrıları devam eden Jhon Duran kadrodaki yerini alamayacak.
EDSON GERİ DÖNDÜ
Sakatlığını atlatan Edson Alverez'se teknik direktörün şans vermesi halinde maçta görev alabilir.
NICE CEPHESİ
Konuk ekip Nice ise Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Roma'ya 2-1 mağlup olmuştu.
TALISCA DÖNDÜ
Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb müsabakasında cezası nedeniyle forma giyemeyen Anderson Talisca, kadroda yer alacak.
Kart cezasını Dinamo Zagreb'e karşı çeken Brezilyalı oyuncu, teknik heyetin şans vermesi halinde mücadelede forma giyebilecek.
FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi listesinde şu futbolcular bulunuyor:
Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Cenk Tosun
