Fenerbahçe-Nice maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe taraftarı önünde Nice ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Bu sezon Avrupa Ligi'nde ilk kez sahasında maça çıkacak olan Fenerbahçe, taraftarlarına galibiyet hediye etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Nice maçı ne zaman?



FENERBAHÇE-NİCE AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Avrupa Ligi heyecanı 2. hafta kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde bu hafta Nice ile karşılaşayacak.



2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak olan mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.



HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR



Fenerbahçe, 1 Ekim Çarşamba günü saat 14.45’de Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinde basın toplantısı düzenleyecek.



Aynı gün saat 16.00’da ise yine tesislerde maçın son antrenmanını gerçekleştirecek ve bu çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olacak.