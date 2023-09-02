NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe-Nordsjaelland maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin ilk Konferans Ligi grup maçı tarihi belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe H Grubu'nda yer alacak. Fenerbahçe, Bulgaristan'ın Ludogorets, Slovakya'nın Spartak Trnava ve Danimarka'nın Nordsjaelland takımlarının bulunduğu H Grubu'nda maçlar yapacak. İlk maç ise İstanbul'da. Peki, Fenerbahçe-Nordsjaelland maçı ne zaman?

Fenerbahçe-Nordsjaelland maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin ilk Konferans Ligi grup maçı tarihi belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-24 sezonu grup aşaması kura çekimi yapıldı. Öte yandan Avrupa'daki Türk takımlarının grup maçları fikstürü belli oldu. İşte, -Nordsjaelland maçı tarihi...

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Türk ekiplerinden Fenerbahçe, H Grubu'ndaki ilk maçında 21 Eylül Perşembe günü sahasında Danimarka'nın Nordsjaelland takımını ağırlayacak.

Maçın saati ve yayıncı kanalı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

TÜRK TAKIMLARININ AVRUPA KONFERANS LİGİ MAÇ TAKVİMİ

21 Eylül: Fenerbahçe-Nordsjaelland, Club Brugge-Beşiktaş

5 Ekim: Spartak Trnava-Fenerbahçe, Beşiktaş-Lugano

26 Ekim: Fenerbahçe-Ludogorets, Bodo/Glimt-Beşiktaş

9 Kasım: Ludogorets-Fenerbahçe, Beşiktaş-Bodo/Glimt

30 Kasım: Nordsjaelland-Fenerbahçe, Beşiktaş-Club Brugge

14 Aralık: Fenerbahçe-Spartak Trnava, Lugano-Beşiktaş.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...