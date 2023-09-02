Fenerbahçe-Nordsjaelland maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin ilk Konferans Ligi grup maçı tarihi belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-24 sezonu grup aşaması kura çekimi yapıldı. Öte yandan Avrupa'daki Türk takımlarının grup maçları fikstürü belli oldu. İşte, Fenerbahçe-Nordsjaelland maçı tarihi...



FENERBAHÇE'NİN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Türk ekiplerinden Fenerbahçe, H Grubu'ndaki ilk maçında 21 Eylül Perşembe günü sahasında Danimarka'nın Nordsjaelland takımını ağırlayacak.



Maçın saati ve yayıncı kanalı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.



TÜRK TAKIMLARININ AVRUPA KONFERANS LİGİ MAÇ TAKVİMİ



21 Eylül: Fenerbahçe-Nordsjaelland, Club Brugge-Beşiktaş



5 Ekim: Spartak Trnava-Fenerbahçe, Beşiktaş-Lugano



26 Ekim: Fenerbahçe-Ludogorets, Bodo/Glimt-Beşiktaş



9 Kasım: Ludogorets-Fenerbahçe, Beşiktaş-Bodo/Glimt



30 Kasım: Nordsjaelland-Fenerbahçe, Beşiktaş-Club Brugge



14 Aralık: Fenerbahçe-Spartak Trnava, Lugano-Beşiktaş.