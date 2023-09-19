Fenerbahçe-Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Konferans Ligi)

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında, Fenerbahçe evinde Nordsjaelland ile heyecan dolu bir maça çıkacak. Kadıköy'de taraftarı önünde Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı yenmek isteyen Fenerbahçe, sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Fenerbahçe-Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



FENERBAHÇE-NORDSJAELLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda turnuvada mücadelede eden Fenerbahçe, H Grubu ilk maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland ile 21 Eylül Perşembe günü karşı karşıya gelecek.



Merakla beklenen mücadele 19.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.



MÜCADELEYİ MACAR HAKEM YÖNETECEK



Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk haftasında Danimarka'nın Nordsjaelland takımıyla yapacağı karşılaşmada Macar hakem Gergo Bogar düdük çalacak.



UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 21 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Bogar'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Theodoros Georgiou ile Balazs Szalai yapacak.



Karşılaşmada Ferenc Karako ise dördüncü hakem olarak görev alacak.



GRUP LİDERLERİ DİREKT SON 16 TURUNA KALACAK



8 grupta 32 takımın mücadele edeceği turnuvada, grup liderleri doğrudan son 16 turuna kalacak. Grup ikincileri ise UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile play-off maçlarına çıkacak. Eşleşmeleri geçen taraflar, adlarını üst tura yazdıracak.



Turnuvanın finali, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda 29 Mayıs 2024'te oynanacak.