Fenerbahçe, Norveç deplasmanında farka koştu, yazarlar maçı yorumladı: "Onu izlerken üzülüyorum"

ONU İZLERKEN ÜZÜLÜYORUM



“Neyseki Archie Brown, Nene ve Mert kanatlardan orta yaparak içeriyi sürekli zorladı. Talisca hem sağ ayakla hem sol ayakla hem de kafayla gol atarak hat- trick yaptı. Bu durum her forvete nasip olmaz. En- Nesyri'yi izlerken üzülüyorum. Her maç takımı 10 kişi oynatıyor. Kendine güveni hiç kalmamış. Hatta arttırıyorum takım arkadaşlarının da ona güvenmediğini görebiliyor. Başka bir asist alternatifi varsa mutlaka onu tercih ediyorlar. Bence iyi bir psikolojik danışmana ihtiyacı var." (Emre Bol-Fotomaç)



DİRENCİ KIRDILAR



"Fenerbahçe dün gece deplasmanda erken skor avantajı yakaladı. Bu önemli bir moraldi. Gol de hazırlanışı ve yapılışıyla çok güzeldi. Brann, Avrupa Ligi'ndeki son 4 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik almış ve yedikleri golden sonra anormal bir yüksek tempo sergilemeye başladılar. Maçın bundan sonrasının kolay geçmeyeceği görülüyordu. Ama rakibin 18. dakikada kırmızı kart görmesiyle bütün saha içi dengeleri Fenerbahçe'ye geçti. İkinci golden sonra da rakibin hiç direnci kalmadı. Sonuçta da farklı bir galibiyetle Fenerbahçe ilk 24'ü garantiledi. Daha fazlası olur mu bekleyip göreceğiz." (Ömer Üründül-Sabah)



OLABİLECEK EN GÜZEL SENARYO

“Bu griliklere rağmen maça olabilecek en güzel senaryo ile başladık. Mert ekmeğini taştan çıkardı, Nene’ye oynadı. Nene “sanki G.Saray’daki” Kerem’e araya bıraktı. O da ayak içi şık aşırtmayla golü tertemiz buldu. Rakibin reaksiyonu beklenirken 18’de Helland atılınca, maç iyiden iyiye bize döndü. Talisca’nın iki golüyle ilk yarıdan konu kapandı. İkinci yarıda da dominant oyun değişmedi. 10 kişiye karşı oynamak öyle kolay bir iş olmasa gerek. Nitekim ilk yarı bir duran toptan golü yiyorduk. Netice değişmezdi de skora etkisi olurdu. Bergen deplasmanında ACILARIN TAKIMI olmadan, rakibi dağıtarak dönmek, kalan iki maç için, ilk 8 hedefi için kıymetli.” (Mehmet Ayan-Hürriyet)