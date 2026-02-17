Fenerbahçe-Nottingham Forest maçına İsviçreli hakem
17.02.2026 14:38
Sandro Scharer
Fenerbahçe'de Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak Nottingham Forest maçının hazırlıkları sürüyor. Kritik maçın hakemi açıklandı.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 19 Şubat Perşembe günü İngiltere'nin Nottingham Forest ekibi ile sahasında yapacağı son 16 play-off turu ilk maçında İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak.
UEFA'nın açıklamasına göre Scharer'in yardımcılıklarını İsviçre Futbol Federasyonundan Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak.
Mücadelenin dördüncü hakemi ise Anojen Kanagasingam olacak.
Fenerbahçe son maçında Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etmişti
HAFTANIN MAÇINDA KAZANAN FENERBAHÇE
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakada 5 gol atıldı. Trabzon'da oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, 3-2'lik galibiyet alarak deplasmandan 3 puanla döndü.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 52'ye çıkararak zirve yarışını sürdürdü. Bordo-mavililer ise 45 puanda kaldı. Fenerbahçe, 22. haftayı da namağlup kapatarak rekorunu geliştirdi.
22. hafta maçları ve sonuçları:
Antalyaspor - Samsunspor: 3-1
Galatasaray - Eyüpspor: 5-1
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor: 2-2
Alanyaspor - Konyaspor: 2-1
Trabzonspor - Fenerbahçe: 2-3
Kocaelispor - Gaziantep FK: 3-0
Göztepe - Kayserispor: 0-0
RAMS Başakşehir - Beşiktaş: 2-3
Kasımpaşa - Fatih Karagümrük: 3-2