Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı

Toplantıya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve divan kurulu üyeleri katıldı. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, şehitler, kulübün kurucuları ve vefat eden kulüp yöneticiler ile üyeler için saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra İstiklal Marşı’nın okunmasıyla toplantı başladı.



Açılış konuşması yapan Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe’nin deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacağı maç için, “Yarın Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan futbol takımımızın tüm mensuplarının geçtiğimiz yıl bize yaşattıkları gururu, onuru bir kez daha bize yaşatacaklarına inancımız tamdır. Yarın elde edilecek galibiyet, sonunda kupayı kaldırdığımız güzel günlerin başlangıcı olacaktır. Tüm takımımıza başarılar diliyorum. Başlamakta olan Fenerbahçe çağında tüm kupaların sporcularımızın kollarında kalkacağı bir sezon olacağını yürekten inanıyorum" sözlerini sarf etti.



Toplantı yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunmasıyla devam edecek ve raporlar hakkındaki görüşlerin ifade edilmesiyle sona erecek.

