Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurula mı gidiyor?
31.12.2025 09:08
Son Güncelleme: 31.12.2025 14:48
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe yönetimi, olağanüstü seçimli genel kurul ihtimalini değerlendiriyor. Başkan Sadettin Saran, yönetim kuruluyla bir araya geldi.
Fenerbahçe'de yönetim seçim gündemiyle yeniden toplandı.
Toplantıda, başkan Sadettin Saran'ın içinde bulunduğu adli sürecin ve olağanüstü seçim kararının kulübe olası etkileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Saran, yöneticilerin hepsinden görüş aldı. Dün yapılan ilk zirveden kesin bir karar çıkmadı.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Yönetim kurulu bugün saat 13.30'da yeni bir toplantıya girdi.
Fenerbahçe'nin seçime gidip gitmeyeceği yönündeki kararı başkan Saran verecek.
Kulübün kısa süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.
Saran, serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada "Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Hayır. Kusursuz muyum? Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa neredeysek hemen geliriz." demişti.
NELER YAŞANDI?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında testlerde saç örneklerinde kokain testi pozitif çıkan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alınmıştı.
Başsavcılık, Saran'ın "uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımı kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma" suçlarından gözaltına alındığını duyurmuştu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, “Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır.” ifadelerine yer verilmişti.
Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.