Fenerbahçe olmadı, Premier Lig'e geri döndü: Postecoglou'nun yeni adresi açıklandı
Fenerbahçe ile de adı anılan Ange Postecoglou'nun yeni takımı belli oldu.
İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ta Nuno Espirito Santo'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ange Postecoglou getirildi.
Kulübün açıklamasında, 60 yaşındaki Yunan asıllı Avustralyalı teknik adam Postecoglou ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Postecoglou, daha önce Brisbane Roar, Melbourne Victory, Avustralya Milli Takımı, Yokohama F. Marinos, Celtic ve son olarak Tottenham'ı çalıştırdı.
Brisbane Roar, Yokohama F. Marinos ve Celtic'te lig zaferleri yaşayan tecrübeli teknik direktör, Tottenham'ı UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıdı.
Nottingham Forest, bu sezon 3 haftası geride kalan Premier Lig'de 4 puan topladı ve 10. basamakta yer aldı.
FENERBAHÇE İLE ADI ANILDI
Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası birçok adayla görüşen Fenerbahçe'nin listesindeki isimlerden biri de Avustralyalı çalıştırıcıydı...
Postecoglou ile görüşen sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli teknik adamın "Premier Lig'den kulüpleri bekliyorum" cevabını vermesinin ardından masadan kalkmıştı.
