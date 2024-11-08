Fenerbahçe Onuralp Bitim'i kadrosuna kattı, Bayern Münih'e kiraladı

Fenerbahçe Beko, Chicago Bulls forması giyen Onuralp Bitim'i 2027-2028 sezonunun sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu.

Milli basketin bu sezon sonuna kadar Alman temsilcisi Bayern Münih'te forma giyeceği kaydedildi.

BULLS FORMASIYLA 23 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Bitim, NBA’de Chicago Bulls için forma giydi ve 23 maça çıkmıştı.

2023-24 sezonunu Chicago Bulls ve Gelişim Ligi ekiplerinden Windy City Bulls’da geçiren Onuralp, NBA’de forma giydiği 23 maçta 3.5 sayı ve 1.4 ribaund ortalamaları tuttururken, Gelişim Ligi’nde ise 22 maçta 14.2 sayı, 3.6 ribaund, 3.4 asist ortalamalarına ulaşmıştı.