Fenerbahçe, Oosterwolde'nin alternatifini buldu: Mourinho talimatı verdi
Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından transfer gündeminde sol beke yoğunlaşan Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda Atletico Madrid forması giyen Reinildo Mandava'yı gündemine aldı.
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından ara transferde yapılacak takviyeler için çalışmalar başladı.
Fichajes'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Atletico Madrid forması giyen Reinildo Mandava'yı istediği öne sürüldü.
30 yaşındaki sol bek oyuncusu bu sezon İspanyol ekibiyle 12 maçın 7'sine ilk 11'de başladı.
Sezon sonunda Atletico Madrid ile sözleşmesi bitecek olan Mozambikli oyuncunun sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alıyor.
REGUILON PLANLARDA YOK
Öte yandan haberde Tottenham'la da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sergio Reguilon'un planlar arasında yer almadığı kaydedildi.
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